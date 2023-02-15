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19 минут назад

Берлускони оправдали по делу о подкупе свидетелей

Елена Прошина

В Италии оправдали экс-премьера Сильвио Берлускони, подозреваемого в подкупе свидетелей по делу об использовании услуг несовершеннолетних проституток. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на газету la Repubblica.

Берлускони оправдали по делу о подкупе свидетелей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как уточняется, такое решение Миланский суд вынесено ввиду отсутствия факта преступления. Также оправдательный приговор вынесли и другим фигурантам дела. Вместе с политиком по делу проходили еще 28 человек, подозреваемые во взятничестве за ложные показания.

Напомним, по данным материалов дела, политик якобы заплатил 157 тысяч евро певцу Мариано Апичелла за то, чтобы тот дал ложные показания по его делу. Ранее артист тоже был оправдан.

Напомним, в сентябре 2022 года в Италии прошли выборы в парламент, по результатам которых политическая партия Берлускони «Вперед, Италия» получила 8,23 процента голосов и прошла в верхнюю палату.

В мире,Сильвио Берлускони,
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