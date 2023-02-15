Директор Центра военно-политических исследований, профессор МГИМО Алексей Подберезкин в разговоре с Рамблером прокомментировал заявление главы МИД Польши Збигнева Рау об увольнении из польского внешнеполитического ведомства всех сотрудников, связанных с Московским государственным институтом международных отношений.
Вместе с тем профессор подчеркнул, что решение польских властей об увольнении выпускников МГИМО из МИДа страны затронуло небольшое число дипломатов.
"Наверное, выпускников МГИМО уже не осталось на государственной службе в Польше. Скорее всего, заявление об увольнении было сделано в пропагандистских целях для нагнетания напряженности. Полякам это свойственно. И руководителям польского государства приходится каждый день делать заявления, к которым нельзя относиться серьезно. Это, скорее, свидетельствует об их умственных способностях и уровне их русофобии. Поэтому практического значения такое решение не имеет", — заключил Подберезкин.
Ранее глава МИД Польши Збигнев Рау рассказал об увольнении из министерства всех выпускников МГИМО. По его словам, в дипведомстве "уже на протяжении двух месяцев" нет выпускников российского вуза.
Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова сравнила соответствующее решение польских властей о средневековой инквизицией.