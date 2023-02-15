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26 минут назад

В МГИМО оценили увольнение выпускников вуза из МИД Польши

Семён Капранов
Алексей Подберезкинэксперт

Директор Центра военно-политических исследований, профессор МГИМО Алексей Подберезкин в разговоре с Рамблером прокомментировал заявление главы МИД Польши Збигнева Рау об увольнении из польского внешнеполитического ведомства всех сотрудников, связанных с Московским государственным институтом международных отношений.

Ситуация с увольнением сотрудников польского МИДа, окончивших МГИМО, отнюдь не новая. Такие гонения начались практически сразу после "бархатных революций" в восточноевропейских странах. За исключением Словакии, Сербии, отчасти Хорватии, по существу проводилась политика запрета на профессии, когда выпускникам российских вузов, прежде всего МГИМО, которые занимали очень ответственные посты, было запрещено работать не только в министерствах иностранных дел, но и вообще на государственной службе. По сути дела, людей лишили возможностей к существованию, потому что образование предполагало работу именно в госструктурах. Как правило, эти люди потом достаточно трудно переживали этот период - кто-то смог уйти в бизнес, но многие так и не сумели адаптироваться.
Алексей Подберезкин
Алексей ПодберезкинДиректор центра военно-политических исследований, профессор МГИМО
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Вместе с тем профессор подчеркнул, что решение польских властей об увольнении выпускников МГИМО из МИДа страны затронуло небольшое число дипломатов.

"Наверное, выпускников МГИМО уже не осталось на государственной службе в Польше. Скорее всего, заявление об увольнении было сделано в пропагандистских целях для нагнетания напряженности. Полякам это свойственно. И руководителям польского государства приходится каждый день делать заявления, к которым нельзя относиться серьезно. Это, скорее, свидетельствует об их умственных способностях и уровне их русофобии. Поэтому практического значения такое решение не имеет", — заключил Подберезкин.

Ранее глава МИД Польши Збигнев Рау рассказал об увольнении из министерства всех выпускников МГИМО. По его словам, в дипведомстве "уже на протяжении двух месяцев" нет выпускников российского вуза.

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова сравнила соответствующее решение польских властей о средневековой инквизицией.

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