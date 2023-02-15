"Наверное, выпускников МГИМО уже не осталось на государственной службе в Польше. Скорее всего, заявление об увольнении было сделано в пропагандистских целях для нагнетания напряженности. Полякам это свойственно. И руководителям польского государства приходится каждый день делать заявления, к которым нельзя относиться серьезно. Это, скорее, свидетельствует об их умственных способностях и уровне их русофобии. Поэтому практического значения такое решение не имеет", — заключил Подберезкин.