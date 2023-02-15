Как зарубежные СМИ отреагировали на статью Херша о «Северных потоках»

Иностранная пресса не стала активно освещать
расследование американского журналиста, лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша, которое было посвящено причастности властей США к теракту на «Северных потоках», передает РИА Новости.
Отказались от публикаций крупные издания США, такие как New York Times и Washington Post. Американское издание Business Insider обратило внимание на заметку Херша только на следующий день после того, как она была опубликована.
Данная статья не обсуждалась и в Германии. В частности, Газета Sueddeutsche Zeitung указала на то, что последние материалы обозревателя «все больше» пропитаны конспирологией. Издание Handelsblatt тоже отмечает, что не понимает шумихи, которая поднимается вокруг публикации.
В Великобритании также не стали освещать данный вопрос. Газета Times лишь пересказала статью, а также отметила, что власти Штатов отрицают причастность.
Вместе с тем в одной из стран сочли, что данная статья – претендент на звание «эксклюзив года». Речь идет об Испании. Таким мнением поделилась газета Confidencial. Другое издание раскрыло детали из биографии Херша.
«Если у части его расследований и есть что-то общее, так это то, что они неудобны для Вашингтона, Лондона и других посольств империализма», - написало испанское издание Pais.
Не оставили без внимание данное расследование в Китае. Газета Global Times отметила, что статья о теракте на «Северных потоках» заслуживает доверия. Кроме того, по ее мнению, автор является надежным журналистом, который расследовал преступления американских военных во Вьетнаме и Ираке. Вместе с тем китайская пресса сообщила о рисках для журналиста после размещения данной статьи.
8 февраля Херш поделился результатами своего расследования о взрывах на газовых магистралях. В статье подчеркивается, что летом прошлого года американскими водолазами во время НАТО Baltops была установлена под «Северные потоки» взрывчатка. Она, как уточнил автор, через несколько месяцев была активирована норвежцами. Херш отметил, что Вашингтон совершил диверсию на «Северных потоках» после ведения дискуссий по данному вопросу с командой по нацбезопасности. Секретные обсуждения, как уточнил он, велись более девяти месяцев.