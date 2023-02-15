Как зарубежные СМИ отреагировали на статью Херша о «Северных потоках»

Иностранная пресса не стала активно освещать

расследование американского журналиста, лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша, которое было посвящено причастности властей США к теракту на «Северных потоках», передает РИА Новости.

Отказались от публикаций крупные издания США, такие как New York Times и Washington Post. Американское издание Business Insider обратило внимание на заметку Херша только на следующий день после того, как она была опубликована.

Данная статья не обсуждалась и в Германии. В частности, Газета Sueddeutsche Zeitung указала на то, что последние материалы обозревателя «все больше» пропитаны конспирологией. Издание Handelsblatt тоже отмечает, что не понимает шумихи, которая поднимается вокруг публикации.

В Великобритании также не стали освещать данный вопрос. Газета Times лишь пересказала статью, а также отметила, что власти Штатов отрицают причастность.

Вместе с тем в одной из стран сочли, что данная статья – претендент на звание «эксклюзив года». Речь идет об Испании. Таким мнением поделилась газета Confidencial. Другое издание раскрыло детали из биографии Херша.

«Если у части его расследований и есть что-то общее, так это то, что они неудобны для Вашингтона, Лондона и других посольств империализма», - написало испанское издание Pais.

Не оставили без внимание данное расследование в Китае. Газета Global Times отметила, что статья о теракте на «Северных потоках» заслуживает доверия. Кроме того, по ее мнению, автор является надежным журналистом, который расследовал преступления американских военных во Вьетнаме и Ираке. Вместе с тем китайская пресса сообщила о рисках для журналиста после размещения данной статьи.