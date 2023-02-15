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39 минут назад

Литва временно закроет железнодорожный погранпункт с Белоруссией

Никита Бородкин

Литва временно закрывает один из двух работающих железнодорожных переходов на границе с Белоруссией. Как сообщает ТАСС со ссылкой на службу охраны госграницы при МВД Литвы, работа контрольно-пропускного пункта (КПП) на станции Стасилай прекратится с четверга, 16 февраля.

Литва временно закроет железнодорожный погранпункт с Белоруссией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что работа КПП будет приостановлена на время установки контрольного рентгеновского оборудования. На эту меру латвийские власти вынудил «поток контрабанды с использованием железнодорожного транспорта».

Работы завершат к концу 2024 года. Пока поезда могут идти через КПП в Кене — там необходимое оборудование уже установлено.

Напомним, что за 2022 год литовские таможенники при попытке провоза железнодорожным транспортом задержали более 850 тысяч пачек контрабандных сигарет из Белоруссии общей стоимостью в 3,1 млн евро. Контрабанду, как правило, пытаются замаскировать под разрешенный для перевозки груз.

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