Скопление фур на въезд в Литву из Белоруссии выросло в 4,5 раза

Закрытие польской стороной пограничного пункта пропуска "Бобровники" привело к увеличению скопления большегрузных автомобилей на въезде в Литву в 4,5 раза. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Государственного пограничного комитета (ГПК) Белоруссии.

"Неделю назад польские власти в одностороннем порядке приостановили работу "Бобровников" (с белорусской стороны - "Берестовица"), что привело к распределению транспортных потоков на другие маршруты. В большей степени увеличилась нагрузка на литовское направление - скопление большегрузов на въезд в Литву увеличилось в 4,5 раза, а легковых - в два раза", - говорится в сообщении.

Видео дня

В погранкомитете также напомнили, что Литва на этой неделе уведомила о прекращении взаимодействия с пограничными и таможенными службами Белоруссии.

"Данное решение подразумевает намеренное бездействие сопредельной стороны в решении проблемы очередей на границе. Только за прошедшую неделю через литовские пункты в ЕС ежесуточно проезжало порядка 52% фур от нормы", - заявили в ГПК.

В четверг Госпогранкомитет сообщил о получении уведомления об одностороннем прекращении литовской службой охраны госграницы взаимодействия с белорусскими таможенными и пограничными службами по обеспечению бесперебойного потока транспорта через границу. Причины прекращения взаимодействия, которое осуществлялось на основании документа, подписанного сторонами 4 ноября 2019 года, в уведомлении указаны не были. Официальный представитель ГПК Антон Бычковский заявил ТАСС, что Вильнюс осуществляет ряд последовательных шагов, направленных на эскалацию ситуации на границе с Белоруссией. Он назвал действия Литвы неконструктивным и откровенно недружественным и предупредил, что они могут негативно повлиять на ритмичность пересечения границы людьми и транспортными средствами.

В середине января правительство Литвы приняло решение о денонсации подписанного в 2006 году договора с Белоруссией о принципах приграничного сотрудничества. Выход из соглашения инициировало МВД Литвы, заявившее, что реализация договора в текущей ситуации невозможна и вряд ли станет возможной в ближайшее время. Документ, в частности, предполагал сотрудничество в области инфраструктуры, перемещения транспортных средств и пассажиров через границу, обмен информацией и оказание помощи на границе в случае чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.