Китай пригрозил США ответными мерами из-за аэростатов

С мая 2022 года аэростаты США не менее 10 раз пролетали над территорией Китая, в том числе над Синьцзян-Уйгурским и Тибетским автономными районами. Как сообщает ТАСС, об этом на регулярном брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Дипломат подчеркнул, что Соединенные Штаты не запрашивали никаких разрешений у соответствующих ведомств КНР. Вместе с тем Пекин неоднократно заявлял, что его аэростат попал в воздушное пространство США в результате форс-мажора, в то время как Вашингтон не представил никаких объяснений о полетах американских аэростатов над Китаем.

«Китай оставляет за собой право принять необходимые ответные меры», — добавил Ван Вэньбинь.

Напомним, что в начале февраля власти США зафиксировали над континентальной частью страны китайский аэростат на большой высоте. 4 февраля американские вооруженные силы сбили этот якобы "разведывательный шар" в пределах воздушных границ Соединенных Штатов. По утверждениям Пентагона, он занимался сбором важной информации.