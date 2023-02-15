ВОЗ приостановит исследования о происхождении COVID-19

ВОЗ приняла решение приостановить расследование происхождения коронавируса. Это связано с проблемами по сбору данных в Китае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Telegraph.

По словам эксперта организации Марии ван Керкхове, изначально работу предполагалось проводить в несколько этапов, однако план изменился. Изменения в политических событиях стали препятствовать «прогрессу в понимании происхождения вируса». Она подчеркнула, что второго этапа исследования не планируется.

В июле 2021 года гендиректор организации Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что ВОЗ планирует начать второй этап изучения происхождения COVID-19. Он добавил,. Что рассчитывает на прозрачности от китайских властей, т.к. на первом этапе исследования организация столкнулась с определенными проблемами. В частности, были проблемы с доступом к данным, в м числе к данным о начале пандемии.