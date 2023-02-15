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20 минут назад

Боррель призвал ЕС поискать «запылившиеся» на складах танки для Украины

Никита Бородкин

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал страны Европы поискать «запылившиеся» на складах современные танки для Украины. Как сообщает РИА Новости, об этом он сказал во время выступления перед депутатами Европарламента в Страсбурге.

Боррель призвал ЕС поискать для Киева «запылившиеся» на складах танки
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Передайте их Украине и как можно скорее. Потому что весной и летом мы столкнемся с решающими событиями», — сказал Боррель.

Напомним, что после начала спецоперации на Украине страны-участницы НАТО стали активно поддерживать Киев вооружениями, поставляя все новые виды техники для ведения боевых действий. В частности, в январе 2023 года страны Запада заявили о поставках танков для Вооруженных сил Украины.

Стало известно о планах США передать Украине танки Abrams

Ранее глава Минобороны ФРГ Германии Борис Писториус заявлял, что не видит окончания конфликта на Украине в краткосрочной перспективе, как и «скорой победы». Он также призвал страны НАТО не ослаблять своих усилий по поддержке Киева.

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