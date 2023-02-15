Боррель призвал ЕС поискать для Киева «запылившиеся» на складах танки

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал страны Европы поискать «запылившиеся» на складах современные танки для Украины. Как сообщает РИА Новости, об этом он сказал во время выступления перед депутатами Европарламента в Страсбурге.

«Передайте их Украине и как можно скорее. Потому что весной и летом мы столкнемся с решающими событиями», — сказал Боррель.

Напомним, что после начала спецоперации на Украине страны-участницы НАТО стали активно поддерживать Киев вооружениями, поставляя все новые виды техники для ведения боевых действий. В частности, в январе 2023 года страны Запада заявили о поставках танков для Вооруженных сил Украины.