Боррель призвал генсека ООН к посредничеству в переговорах по Украине

«Вскоре на ГенеГенеральной ассамблее ООН у меня будет такая возможность, в частности, я обращусь к генеральному секретарю ООН с призывом приступить к посредничеству, если он пожелает», — сказал Боррель, добавив, что от Украины несправедливо требовать прекращения огня, поскольку «это будет победа России, а для нас — невероятная угроза».