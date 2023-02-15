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47 минут назад

Боррель призвал генсека ООН к посредничеству в переговорах по Украине

Lenta.ruиещё 2

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш может стать посредником в урегулировании ситуации на Украине и в переходе к переговорному процессу. С таким заявлением выступил перед депутатами Европарламента верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель. Его цитирует РИА Новости.

Боррель призвал генсека ООН к посредничеству в переговорах по Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Вскоре на ГенеГенеральной ассамблее ООН у меня будет такая возможность, в частности, я обращусь к генеральному секретарю ООН с призывом приступить к посредничеству, если он пожелает», — сказал Боррель, добавив, что от Украины несправедливо требовать прекращения огня, поскольку «это будет победа России, а для нас — невероятная угроза».

Ранее глава евродипломатии заявил о готовности ЕС к мирным переговорам по Украине. По его словам, все, кто на данный момент пытался вести переговоры с Москвой, ушли ни с чем. Боррель отметил, что, пока ситуация не изменится, единственный способ положить конец конфликту — «предоставить Украине средства».

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