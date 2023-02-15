В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 73.86EUR 79.34
Войти в почту
39 минут назад

В Финляндии пожаловались на продолжающих приезжать на шопинг россиян

Lenta.ru

Финские пограничники оказались бессильны перед российскими туристами, которые продолжают приезжать в страну, несмотря на введенные ограничения. Об этом пишет Yle.

В Финляндии пожаловались на продолжающих приезжать на шопинг россиян
Фото: lenta.rulenta.ru

Финская таможня не способна остановить непрекращающийся поток российских туристов, которые въезжают в страну через Норвегию — такой вид пересечения границы абсолютно легален, так как после прибытия в шенгенскую зону путешественники могут беспрепятственно перемещаться внутри нее. Неловкость добавляет и тот факт, что санкции ЕС, запрещающие экспорт в Россию предметов роскоши или товаров стоимостью более 300 евро (24 тысяч рублей) также легко обходятся россиянами.

По данным TourDom, приезжающие специально на шопинг россияне обычно сразу распаковывают купленные вещи — что-то они надевают на себя, а электронику (ноутбуки или телефоны) провозят как уже используемые. Кроме того, туристы не просят в магазинах бланк для возврата налога на добавленную стоимость, чтобы не предъявлять продавцу паспорт.

«Если продукция идет в Россию через Норвегию, ее контроль является задачей норвежской таможни. Мы ничего не можем с этим поделать», — пожаловался начальник таможни Торнио.

Также сообщается, что россияне часто добираются до определенного места группами на микроавтобусе, чтобы привезти обратно как можно больше покупок — согласно российскому законодательству, одному человеку разрешено беспошлинно провозить через наземную границу около 31 килограмма товаров. Предприимчивые граждане приглашают в поездку попутчиков, которые помогают им перераспределять разрешенный для ввоза лимит веса взамен на денежное вознаграждение и бесплатное путешествие в Европу.

Ранее в феврале сообщалось, что россияне стали рекордсменами среди желающих попасть в Финляндию — в 2022 году туристы подали более 113 тысяч заявлений на получение финской визы. При этом только более 106 тысяч были одобрены и около четырех процентов — отклонены.

В мире,Общество,ЕС,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители