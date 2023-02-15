«Кульминацией бессилия Европы и ее феодальных отношений с США стал отказ расследовать террористическую диверсию на российско-германских газопроводах "Северный поток"», — сказал она, добавив, что Германия и другие страны ЕвроЕвросоюза ведут себя как «услужливые вассалы» США, занимая такую позицию.