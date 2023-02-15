В Новой Зеландии произошло землетрясение

На обоих островах Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 6,1. Об этом сообщает NZ Herald со ссылкой на данные системы GeoNet.
Землетрясение зафиксировали недалеко от города Веллингтон вечером в среду, 15 февраля. Оно началось с мощного толчка и продолжалось около 30 секунд.
Более 60 тысяч местных жителей заявили, что ощутили мощную тряску. «Было похоже на то, как будто мимо нашего дома пронесся товарный поезд», — сказал один из них. Власти заявили, что угрозы цунами нет.
Ранее мощное землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировали на юго-западе Румынии. Толчки произошли в Олтении, уезд Горж. Эксперты добавили, что очаг залегал на глубине 15 километров.