В Новой Зеландии произошло землетрясение

На обоих островах Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 6,1. Об этом сообщает NZ Herald со ссылкой на данные системы GeoNet.

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Землетрясение зафиксировали недалеко от города Веллингтон вечером в среду, 15 февраля. Оно началось с мощного толчка и продолжалось около 30 секунд.

Более 60 тысяч местных жителей заявили, что ощутили мощную тряску. «Было похоже на то, как будто мимо нашего дома пронесся товарный поезд», — сказал один из них. Власти заявили, что угрозы цунами нет.