Под Киевом объявили воздушную тревогу из-за неизвестного объекта в небе

Воздушная тревога объявлена в среду днем в Киевской области, свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению.
Сообщение поступило в 14:28 мск. Издание The Insider сообщило о неопознанном объекте на Киевской областью. По его данным, это может быть аэростат или беспилотник.
Также украинское издание "Страна" сообщило, что в Киевской области слышны взрывы после обнаружения в небе неизвестного объекта. Других подробностей не приводится.
В ночь на среду в небе над Киевом был замечен неизвестный летающий объект в форме шара.