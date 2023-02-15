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4 минуты назад

В Киевской области объявили воздушную тревогу из-за неизвестного объекта в небе

ТАССиещё 1

Воздушная тревога объявлена в среду днем в Киевской области, свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению.

Под Киевом объявили воздушную тревогу из-за неизвестного объекта в небе
Фото: 

Сообщение поступило в 14:28 мск. Издание The Insider сообщило о неопознанном объекте на Киевской областью. По его данным, это может быть аэростат или беспилотник.

Также украинское издание "Страна" сообщило, что в Киевской области слышны взрывы после обнаружения в небе неизвестного объекта. Других подробностей не приводится.

В ночь на среду в небе над Киевом был замечен неизвестный летающий объект в форме шара.

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