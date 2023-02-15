СМИ: воздушная тревога объявлена в нескольких областях Украины

Воздушная тревога объявлена в восточной части Украины. Об этом сообщает «Говорит Москва» со ссылкой на онлайн-карту оповещения населения.

Сейчас предупреждение действует в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, а также в подконтрольной киевским властям части Запорожской области.

Напомним, что Вооруженные силы России начали наносить массированные удары по критической инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года, через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по данным российских властей, стоят украинские спецслужбы.