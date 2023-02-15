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57 минут назад

СМИ: воздушная тревога объявлена в нескольких областях Украины

Никита Бородкин

Воздушная тревога объявлена в восточной части Украины. Об этом сообщает «Говорит Москва» со ссылкой на онлайн-карту оповещения населения.

СМИ: воздушная тревога объявлена в нескольких областях Украины
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Сейчас предупреждение действует в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, а также в подконтрольной киевским властям части Запорожской области.

Напомним, что Вооруженные силы России начали наносить массированные удары по критической инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года, через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по данным российских властей, стоят украинские спецслужбы.

В прошлую пятницу, 10 февраля, по всей Украине дважды за день объявляли воздушную тревогу. По словам министра энергетики страны Германа Галущенко, в шести областях были повреждены ТЭЦ и ГЭС, а также высоковольтная инфраструктура. Власти ряда населенных пунктов заявляли о перебоях с электричеством.

В мире,Герман Галущенко,
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