СМИ: воздушная тревога объявлена в нескольких областях Украины

Воздушная тревога объявлена в восточной части Украины. Об этом сообщает «Говорит Москва» со ссылкой на онлайн-карту оповещения населения.
Сейчас предупреждение действует в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, а также в подконтрольной киевским властям части Запорожской области.
Напомним, что Вооруженные силы России начали наносить массированные удары по критической инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года, через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по данным российских властей, стоят украинские спецслужбы.
В прошлую пятницу, 10 февраля, по всей Украине дважды за день объявляли воздушную тревогу. По словам министра энергетики страны Германа Галущенко, в шести областях были повреждены ТЭЦ и ГЭС, а также высоковольтная инфраструктура. Власти ряда населенных пунктов заявляли о перебоях с электричеством.