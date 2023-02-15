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14 минут назад

ТАСС: в Донецке прогремел мощный взрыв

Газета.Ru

В Донецке прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

СМИ: В Донецке прогремел мощный взрыв
Фото: МЧС ДНРМЧС ДНР

Других подробностей на текущий момент не приводится.

На Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ, о которой объявил президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года. С 10 октября Вооруженные силы России обстреливают украинские энергетические объекты. По словам Путина, это стало ответом, в частности, на взрыв на Крымском мосту. Президент говорил, что цель специальной военной операции на Украине заключается в демилитаризации страны и денацификации ее властей.

США предупредили Украину о «поворотном моменте» в конфликте с Россией

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