Взрывы на газопроводах "Северного потока" продемонстрировали "феодальный характер" зависимости руководителей Евросоюза от Соединенных Штатов. Об этом заявила в среду депутат Бундестага (германского парламента) от Левой партии Севим Дагделен.

Фото: Командование обороны Дании Командование обороны Дании

"Кульминацией бессилия Европы и ее феодальных отношений с США стал отказ расследовать террористическую диверсию на российско-германских газопроводах "Северный поток", - сказала она в интервью китайской газете Global Times.

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Политик сравнила современную Германию с "услужливым вассалом Соединенных Штатов", который "подвергает опасности собственный народ".

"Опосредованная война на Украине демонстрирует, что ЕС не смог освободиться от доминирования США и проводить независимую, самоуверенную политику на внешней арене, а также в области безопасности", - добавила Дагделен.

Как она уточнила, ключевым фактором, который привел к конфликту на Украине, стали "амбиции Вашингтона и его стремление не допустить формирования в Европе общего порядка в сфере безопасности, включающего Россию". Депутат напомнила, что Евросоюз не предпринял должных усилий, которые бы позволили предотвратить назревающий кризис.

По поводу минских соглашений она предположила, что президент Франции Эмманюэль Макрон и на тот момент действующий канцлер ФРГ Ангела Меркель "заранее согласовали с США" свою позицию и фактически приняли меры, противоречащие нормам международного права.

"Очевидно, чтобы выиграть время, Россию всего лишь заставили подождать, пока вооружат Украину", - отметила Дагделен.