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9 минут назад

Сирия узнала о планах США по дестабилизации «мусульманских регионов» РФ

Елена Прошина

Американские власти планируют добиться дестабилизации в регионах в России с мусульманским населением, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на РИА Новости.

Сирия узнала о планах США по дестабилизации «мусульманских регионов» РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщил парламентарий из Сирии Ахмед Маръи, Вашингтон готовит соответствующий план по дестабилизации в РФ и в странах СНГ, где проживает мусульманское население. Собеседник агентства считает, что у спецслужб Соединенных Штатов есть солидный опыт по поддержке террористических группировок.

По словам Маръи, американцы на протяжении 13 лет действовали в Сирии такими же способами. Власти США поддерживали запрещенные террористические группировки, направляя их против законного правительства страны. Подобным образом, как утверждает депутат, Вашингтон действует на Украине. В настоящее время в западных лагерях проходят подготовку неонацистские радикальные группировки.

Отмечается, что США не удовлетворены усилением роли Москвы в регионе и защитой законного правительства в странах, подобных Сирии. Маръи считает, что Россия способна противостоять террористическим группировкам, а значит, эффективность подобных методов американских спецслужб вызывает сомнение.

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