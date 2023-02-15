Американские власти планируют добиться дестабилизации в регионах в России с мусульманским населением, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на РИА Новости.

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Как сообщил парламентарий из Сирии Ахмед Маръи, Вашингтон готовит соответствующий план по дестабилизации в РФ и в странах СНГ, где проживает мусульманское население. Собеседник агентства считает, что у спецслужб Соединенных Штатов есть солидный опыт по поддержке террористических группировок.

По словам Маръи, американцы на протяжении 13 лет действовали в Сирии такими же способами. Власти США поддерживали запрещенные террористические группировки, направляя их против законного правительства страны. Подобным образом, как утверждает депутат, Вашингтон действует на Украине. В настоящее время в западных лагерях проходят подготовку неонацистские радикальные группировки.