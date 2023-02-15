В США озвучили версию о китайском аэростате

Сбитый 4 февраля в США аэростат, принадлежащий Китаю, отслеживался американскими спецслужбами и военными в течение недели после взлета, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на The Washington Post.

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Как заявили изданию представители администрации США, шар был запущен с китайского острова Хайнань. Американские власти не исключают, что аэростат мог непреднамеренно отклониться от установленного курса. В Вашингтоне считают, что аппарат изначально должен был пролететь над островом Гуам (США) в Тихом океане, но резко отклонился и взял курс на север.

В настоящее время в США изучают вероятность, что Пекин не намеревался проникнуть на территорию континентальных США с использованием воздушных разведывательных устройств.

2 февраля военные в США заявили, что отслеживают китайский зонд над северной частью страны. На следующий день госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что Пентагон намерен избавиться от аппарата в американском воздушном пространстве.