В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 73.86EUR 79.34
Войти в почту

В США озвучили версию о китайском аэростате

2

Сбитый 4 февраля в США аэростат, принадлежащий Китаю, отслеживался американскими спецслужбами и военными в течение недели после взлета, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на The Washington Post.

В США озвучили версию о китайском аэростате
© Сорцсети

Как заявили изданию представители администрации США, шар был запущен с китайского острова Хайнань. Американские власти не исключают, что аэростат мог непреднамеренно отклониться от установленного курса. В Вашингтоне считают, что аппарат изначально должен был пролететь над островом Гуам (США) в Тихом океане, но резко отклонился и взял курс на север.

В настоящее время в США изучают вероятность, что Пекин не намеревался проникнуть на территорию континентальных США с использованием воздушных разведывательных устройств.

2 февраля военные в США заявили, что отслеживают китайский зонд над северной частью страны. На следующий день госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что Пентагон намерен избавиться от аппарата в американском воздушном пространстве.

Китай заявил, что воздушный шар оказался там случайно, сбившись с заданного курса из-за сильного ветра.

В небе над Киевом заметили неизвестный воздушный шар

2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители