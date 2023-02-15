Зеленский рассказал о результатах саммита «Рамштайн»

По итогам девятого саммита «Рамштайн» в Германии партнеры Украины на Западе пообещали поставить в страну еще больше средств противовоздушной обороны, танков, артиллерии и снарядов, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на заявление украинского лидера Владимира Зеленского.

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По его словам, удалось достичь «сильных решений» для Киева. Утверждается, что военнослужащие Украины пройдут обучение на военных базах союзников. Как отметил президент, он не может рассказать обо всех принятых на саммите решениях, поскольку они остались за «закрытыми дверями».

Ранее украинский министр обороны Алексей Резников провел переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином. Встреча состоялась на военной базе Рамштайн. Речь шла об оказании военной помощи Киеву, в том числе о поставках танков из стран Североатлантического альянса и обучении украинских военнослужащих в западных странах.