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8 минут назад

Зеленский рассказал о результатах саммита «Рамштайн»

Елена Прошина

По итогам девятого саммита «Рамштайн» в Германии партнеры Украины на Западе пообещали поставить в страну еще больше средств противовоздушной обороны, танков, артиллерии и снарядов, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на заявление украинского лидера Владимира Зеленского.

Зеленский рассказал о результатах саммита «Рамштайн»
Фото: ТАССТАСС

По его словам, удалось достичь «сильных решений» для Киева. Утверждается, что военнослужащие Украины пройдут обучение на военных базах союзников. Как отметил президент, он не может рассказать обо всех принятых на саммите решениях, поскольку они остались за «закрытыми дверями».

Ранее украинский министр обороны Алексей Резников провел переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином. Встреча состоялась на военной базе Рамштайн. Речь шла об оказании военной помощи Киеву, в том числе о поставках танков из стран Североатлантического альянса и обучении украинских военнослужащих в западных странах.

Предыдущая встреча на авиабазе Рамштайн состоялась 20 января. По мнению официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой, переговоры подтвердили вектор направленности Запада на дальнейшую эскалацию конфликта вокруг Украины.

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