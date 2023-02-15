Болсонару признал отсутствие подтасовок на выборах в Бразилии

Экс-глава Бразилии Жаир Болсонару, который проиграл во втором туре президентских выборов социалисту Луису Инасиу Луле да Силве, признал, что результаты волеизъявления не были подтасованы. Об этом он заявил в интервью газете The Wall Street Journal.

"Проигрыш — это часть избирательного процесса. Я не говорю, что были подтасовки, но сам процесс носил необъективный характер", - приводит слова политика издание.

"Я даже не был там, а они хотят возложить на меня вину", — пожаловался бывший президент.

Ранее сообщалось, что бывший президент Бразилии Жаир Болсонару планирует вернуться в Бразилию "в ближайшие недели" после более месяца пребывания в США. Болсонару неожиданно покинул Бразилию за два дня до церемонии инаугурации своего политического оппонента Луиса Инасиу Лулы да Силвы 1 января. Он подал заявку на получение шестимесячной туристической визы, чтобы продолжить пребывание в США.