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46 минут назад

Болсонару признал отсутствие подтасовок на выборах в Бразилии

Газета.Ruиещё 4

Экс-глава Бразилии Жаир Болсонару, который проиграл во втором туре президентских выборов социалисту Луису Инасиу Луле да Силве, признал, что результаты волеизъявления не были подтасованы. Об этом он заявил в интервью газете The Wall Street Journal.

Болсонару признал отсутствие подтасовок на выборах в Бразилии
Фото: Eraldo Peres/APEraldo Peres/AP

"Проигрыш — это часть избирательного процесса. Я не говорю, что были подтасовки, но сам процесс носил необъективный характер", - приводит слова политика издание.

Болсонару отрицал причастность к протестам, которые прошли в столице страны после выборов.

"Я даже не был там, а они хотят возложить на меня вину", — пожаловался бывший президент.

Ранее сообщалось, что бывший президент Бразилии Жаир Болсонару планирует вернуться в Бразилию "в ближайшие недели" после более месяца пребывания в США. Болсонару неожиданно покинул Бразилию за два дня до церемонии инаугурации своего политического оппонента Луиса Инасиу Лулы да Силвы 1 января. Он подал заявку на получение шестимесячной туристической визы, чтобы продолжить пребывание в США.

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