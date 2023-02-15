Власти США и Ирана намерены обменяться заключенными

Администрация президента США Джо Байдена проводит непрямые переговоры с Ираном о возможном обмене заключенными. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.
В материале говорится, что переговоры проходят при посредничестве Великобритании и Катара.
По информации источников, в рамках сделки Соединенные Штаты могут разблокировать финансовые активы Ирана, которые сейчас заморожены на банковских счетах Южной Кореи вследствие американских рестрикций. В тюрьмах Ирана, по данным телеканала, отбывают наказание три гражданина США.
"На переговорах есть прогресс, но остается неясным, будет ли достигнуто окончательное соглашение", - говорится в публикации.
Ранее в Управлении верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что законность американских санкций против Ирана вызывает сомнения с точки зрения международного права.