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31 минуту назад

В ФРГ заявили, что вопрос поставок немецких истребителей Киеву не рассматривается

Газета.Ruиещё 1

Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил телеканалу ARD, что вопрос поставок истребителей из Германии на Украину не находится в центре внимания. Об этом сообщает ТАСС.

В ФРГ ответили на вопрос о поставках немецких истребителей Киеву
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Он отметил, что говорить о дальнейших шагах можно будет тогда, когда небо над Украиной будет в безопасности. По мнению Писториуса, это произойдет в ближайшие три-четыре месяца.

Накануне министр обороны США Ллойд Остин заявил, что он пока не может ничего объявить о предоставлении истребителей Украине. На прошлой неделе премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий говорил, что любые шаги в отношении возможных поставок Украине истребителей должны исходить от Североатлантического альянса.

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