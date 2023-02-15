В ФРГ ответили на вопрос о поставках немецких истребителей Киеву

Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил телеканалу ARD, что вопрос поставок истребителей из Германии на Украину не находится в центре внимания. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что говорить о дальнейших шагах можно будет тогда, когда небо над Украиной будет в безопасности. По мнению Писториуса, это произойдет в ближайшие три-четыре месяца.