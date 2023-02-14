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11 минут назад

В Сирии прекратили поиски выживших после землетрясения

Елена Прошина

Спасательные работы по поиску выживших после землетрясения в Сирии завершены. Об этом сообщил Al-Hadath со ссылкой на силы гражданской обороны страны, передает ТАСС.

В Сирии прекратили поиски выживших после землетрясения
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Силы гражданской обороны сообщили о завершении мероприятий по поиску без вести пропавших в результате произошедшего на севере страны землетрясения», — цитирует телеканал представителя формирования.

Напомним, что землетрясение в Сирии произошло 6 февраля. Его эпицентр находился в Турции, но толчки затронули и другие страны. В результате землетрясения в Сирии погибло более 5,8 тысяч человек. Больше всего пострадала провинция Латакия на северо-западе страны.

В мире,землетрясение,
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