В Сирии прекратили поиски выживших после землетрясения

Спасательные работы по поиску выживших после землетрясения в Сирии завершены. Об этом сообщил Al-Hadath со ссылкой на силы гражданской обороны страны, передает ТАСС.

«Силы гражданской обороны сообщили о завершении мероприятий по поиску без вести пропавших в результате произошедшего на севере страны землетрясения», — цитирует телеканал представителя формирования.

Напомним, что землетрясение в Сирии произошло 6 февраля. Его эпицентр находился в Турции, но толчки затронули и другие страны. В результате землетрясения в Сирии погибло более 5,8 тысяч человек. Больше всего пострадала провинция Латакия на северо-западе страны.