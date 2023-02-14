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48 минут назад

В ООН усомнились в законности санкций США против Ирана

Илья Родин

Эксперты ООН полагают, что законность рестрикций Вашингтона против Ирана сомнительна с точки зрения международного права. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу УВКПЧ ООН.

В ООН усомнились в законности санкций США против Ирана
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По мнению аналитиков, законность односторонних ограничительных мер Штатов против Тегерана, как и законность их экстерриториального применения, сомнительна с точки зрения международного законодательства.

Эксперты уточнили, что Ирану было отказано в поставках как лекарств, так и базовых ингредиентов для этих лекарств, от компаний Novartis и Roquette Frères.

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По их данным, в 2018 году антииранские рестрикции были усилены, что повлияло на импорт чрезвычайно важных медицинских препаратов, регулирующих уровень железа.

Это нарушило право на жизнь иранцев, больных талассемией, привело к увеличению осложнений, повышению числа летальных исходов, подчеркнули специалисты.

Напомним, что США ввели санкции против Ирана в феврале 1979 года. В дальнейшем Вашингтон и страны ЕС вводили ограничительные меры против Тегерана в 2011-2016, 2018 и 2022 годах. Часть рестрикций была отменена в рамках «ядерной сделки».

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