Стал известен состав нового пакета антироссийских санкций

«Почти на каждом заседании Совета ЕС речь идет об Украине... Часть этой работы теперь касается использования замороженных российских активов в странах ЕС в соответствии с международными законами и законами ЕС. Сейчас ЕС активизирует усилия по их использованию для восстановления Украины», – заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.