Стал известен состав нового пакета антироссийских санкций
Исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что в десятый пакет санкций Евросоюза будут входить меры, направленные на борьбу с обходом предыдущих санкций. Об этом сообщает РИА «Новости».
Помимо этого, в десятый пакет также войдут новые санкции.
«Что касается предстоящего десятого пакета санкций, в нем будет два элемента – новые санкции, а также элементы, связанные с борьбой с обходом», – рассказал Домбровскис.
Ранее стало известно, что Евросоюз планирует создать специальную группу, цель которой получить доступ к замороженным российским активам.
«Почти на каждом заседании Совета ЕС речь идет об Украине... Часть этой работы теперь касается использования замороженных российских активов в странах ЕС в соответствии с международными законами и законами ЕС. Сейчас ЕС активизирует усилия по их использованию для восстановления Украины», – заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.