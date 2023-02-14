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Стал известен состав нового пакета антироссийских санкций

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Исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что в десятый пакет санкций Евросоюза будут входить меры, направленные на борьбу с обходом предыдущих санкций. Об этом сообщает РИА «Новости».

Стал известен состав нового пакета антироссийских санкций
© globallookpress.com

Помимо этого, в десятый пакет также войдут новые санкции.

«Что касается предстоящего десятого пакета санкций, в нем будет два элемента – новые санкции, а также элементы, связанные с борьбой с обходом», – рассказал Домбровскис.

Ранее стало известно, что Евросоюз планирует создать специальную группу, цель которой получить доступ к замороженным российским активам.

«Почти на каждом заседании Совета ЕС речь идет об Украине... Часть этой работы теперь касается использования замороженных российских активов в странах ЕС в соответствии с международными законами и законами ЕС. Сейчас ЕС активизирует усилия по их использованию для восстановления Украины», – заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.

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