Неизвестный угрожал взорвать посольство Саудовской Аравии в Алжире, злоумышленника задержали правоохранители. Об этом сообщает телеканал Ennahar.

Фото: Amr Nabil/AP Amr Nabil/AP

По данным канала, в дипведомство поступил звонок с угрозой взрыва. Отмечается, что правоохранители задержали звонившего в "рекордно" короткий срок.

Накануне швейцарская полиция эвакуировала депутатов парламента и членов правительства из здания Федерального дворца в связи с угрозой взрыва. По данным источников газеты Neue Zürcher Zeitung, полицейские оцепили площадь перед Федеральным дворцом и прилегающие к ней улицы, а также вывели в безопасное место депутатов, членов правительства и сотрудников расположенных вблизи дворца банков.