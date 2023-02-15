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16 минут назад

Неизвестный угрожал взорвать посольство Саудовской Аравии в Алжире

Газета.Ruиещё 1

Неизвестный угрожал взорвать посольство Саудовской Аравии в Алжире, злоумышленника задержали правоохранители. Об этом сообщает телеканал Ennahar.

Неизвестный угрожал взорвать посольство Саудовской Аравии в Алжире
Фото: Amr Nabil/APAmr Nabil/AP

По данным канала, в дипведомство поступил звонок с угрозой взрыва. Отмечается, что правоохранители задержали звонившего в "рекордно" короткий срок.

Накануне швейцарская полиция эвакуировала депутатов парламента и членов правительства из здания Федерального дворца в связи с угрозой взрыва. По данным источников газеты Neue Zürcher Zeitung, полицейские оцепили площадь перед Федеральным дворцом и прилегающие к ней улицы, а также вывели в безопасное место депутатов, членов правительства и сотрудников расположенных вблизи дворца банков.

Позднее подозреваемого задержали. Кроме того, с помощью робота-сапера специалисты проверили автомобиль, припаркованный рядом с площадью.

В мире,Взрывы боеприпасов,Громкие уголовные дела ,Угроза взрыва,
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