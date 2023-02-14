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30 минут назад

ООН объяснила отказ от расследования взрывов на «Северных потоках»

Елена Прошина

ООН не располагает мандатом на расследование подрыва российских газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». Об этом сообщил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик, передает ТАСС.

ООН объяснила отказ от расследования взрывов на «Северных потоках»
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Его попросили прокомментировать сообщения о том, что комитет Госдумы по международным делам РФ внес на рассмотрение палаты проект обращения к Совету безопасности ООН о расследовании подрыва «Северных потоков».

В ГД внесли проект обращения к ООН о расследовании подрыва «Северных потоков»

«У нас нет мандата... Нам потребуется определенный мандат от юридического органа ООН», — сказал на брифинге Дюжаррик.

Ранее стало известно, что депутаты РФ внесли в Госдуму проект обращения к ООН с предложением о проведении международного расследования подрыва «Северных потоков». Виновниками диверсий в документе значатся США «и их норвежские пособники».

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