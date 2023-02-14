ООН объяснила отказ от расследования взрывов на «Северных потоках»

ООН не располагает мандатом на расследование подрыва российских газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». Об этом сообщил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик, передает ТАСС.

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Его попросили прокомментировать сообщения о том, что комитет Госдумы по международным делам РФ внес на рассмотрение палаты проект обращения к Совету безопасности ООН о расследовании подрыва «Северных потоков».

«У нас нет мандата... Нам потребуется определенный мандат от юридического органа ООН», — сказал на брифинге Дюжаррик.