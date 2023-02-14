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37 минут назад

Число жертв землетрясений в Турции превысило 35 тысяч человек

Елена Прошина

Число погибших в результате землетрясения на юго-востоке Турции составляет 35 418 человек. Об этом сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает «РИА Новости».

Эрдоган назвал число погибших после землетрясений в Турции
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Пусть упокоятся души 35 418 моих граждан, погибших в этой катастрофе», — сказал он во время выступления в центре управления по ликвидации стихийных бедствий в Анкаре.

Также в интернете появились спутниковые снимки Турции и Сирии до и после землетрясений. Самые большие разрушения зафиксировали в турецком Газиантепе, городе-порту Искендерун и сирийском Джиндересе.

В Турции предположили причину сильных разрушений во время землетрясения

Снимки опубликовал Telegram-канал «Срочно, Сейчас».

Напомним, что землетрясение магнитудой 7,7 и 7,6 баллов произошло в Турции 6 февраля. Оно стало самым сильным с 1939 года.

В мире,Реджеп Эрдоган,
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