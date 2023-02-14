Эрдоган назвал число погибших после землетрясений в Турции

Число погибших в результате землетрясения на юго-востоке Турции составляет 35 418 человек. Об этом сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает «РИА Новости».

«Пусть упокоятся души 35 418 моих граждан, погибших в этой катастрофе», — сказал он во время выступления в центре управления по ликвидации стихийных бедствий в Анкаре.

Также в интернете появились спутниковые снимки Турции и Сирии до и после землетрясений. Самые большие разрушения зафиксировали в турецком Газиантепе, городе-порту Искендерун и сирийском Джиндересе.

Снимки опубликовал Telegram-канал «Срочно, Сейчас».