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45 минут назад

ООН объяснила отказ от расследования взрывов на «Северных потоках»

Lenta.ru

ООН не располагает необходимым мандатом для расследования взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». На это обстоятельство при отказе расследовать инцидент сослалась представитель генсека организации Стефан Дюжаррик, ее слова передает ТАСС.

ООН объяснила отказ от расследования взрывов на «Северных потоках»
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«Нам потребуется определенный мандат от юридического органа ООН», — прокомментировала она внесение комитетом Госдумы РФ по международным делам проекта обращения к ООН, в котором предлагается провести расследование причастности США к инциденту на «Северных потоках».

В ГД внесли проект обращения к ООН о расследовании подрыва «Северных потоков»

8 февраля американский правозащитник и журналист Сеймур Херш обнародовал свое расследование о взрывах на «Северных потоках». По его информации, водолазы США, прикрывшись проведением учений, заложили взрывчатку на газопроводах в Балтийском море. Как утверждает Херш, 26 сентября 2022 года самолет военно-морских сил Норвегии сбросил гидроакустический буй, который привел в действие установленные американцами взрывные устройства.

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