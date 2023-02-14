Япония заподозрила Китай в запуске трех шпионских аэростатов

«Правительство Японии 14 февраля заявило о "серьезных подозрениях", что три неопознанных летающих объекта, замеченных над территорией страны в течение трех лет, начиная с 2019 года — китайские разведывательные воздушные шары», — говорится в тексте.

В издании уточнили, что шары видели в префектурах Кагосима, Мияги и Аомори в ноябре 2019 года, июне 2020 года и сентябре 2021 года соответственно. Власти Японии потребовали от Пекина подтвердить эти факты и предотвратить повторение подобных инцидентов, поскольку Токио никогда не согласится с каким-либо нарушением своего воздушного пространства. При этом в правительстве не уточнили на основе чего они сделали выводы, что воздушные шары принадлежат Китаю.