В Европарламенте призвали Грузию "играть по их правилам"

Депутат Европарламента, бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс посоветовал властям Грузии «играть по их правилам», если они хотят получить статус кандидата в Евросоюз. Об этом заявил в эфире телеканала «Мтавари архи».

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Кубилюс четко связал получение статуса кандидата в ЕС с освобождением экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

«У нас есть послание для «Грузинской мечты», если они продолжат такое отношение к ситуации Саакашвили, для нас очевидно, что правительство Грузии не выполняет рекомендации… если такое отношение будет продолжаться, это повлияет на европейский статус Грузии», — отметил он.

Евродепутат подчеркнул, что в Венгрии есть серьезные проблемы с правами человека, из-за чего эта страна не получит запрошенной финансовой помощи, то же самое и в случае с Грузией — если страна не выполнит требования, он не получит статус.

«Здесь мы говорим очень четко, что вы не получите статус, если не будете играть по нашим правилам», — заявил Кубилюс.

Завтра Европарламент проголосует за резолюцию по Грузии, связанную с состоянием здоровья Михаила Саакашвили. Европарламент просит власти Грузии проявить гуманность и позволить Михаилу Саакашвили лечиться за границей.

Ранее Еврокомиссар по вопросам бюджета и человеческих ресурсов Йоханнес Хан заявил депутатам Европарламента, что ЕС продолжит следить за ситуацией вокруг экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и приложит дипломатические усилия для ее урегулирования.

Президент Грузии при этом усомнилась, что история с Саакашвили повлияет на путь страны в ЕС.