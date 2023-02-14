Байден предложил Вучичу совместно призвать Москву к ответу за Украину

Глава США Джо Байден направил президенту Сербии Александру Вучичу поздравление к Дню государственности. В нем он предложил сербскому лидеру совместно призвать РФ к ответу за спецоперацию на Украине. Об этом пишет РИА «Новости».

Байден пояснил, что Белград и Вашингтон много лет работали над укреплением экономического взаимодействия, стремились создать лучшее будущее для населения своих стран.

Глава США отметил, что на фоне достигнутых успехов Штатам и Сербии следует поддержать народ Украины и «призвать Россию к ответу» за проведение спецоперации.