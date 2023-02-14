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1 час назад

Байден предложил Вучичу совместно призвать Москву к ответу за Украину

Илья Родин

Глава США Джо Байден направил президенту Сербии Александру Вучичу поздравление к Дню государственности. В нем он предложил сербскому лидеру совместно призвать РФ к ответу за спецоперацию на Украине. Об этом пишет РИА «Новости».

Байден предложил Вучичу совместно призвать Москву к ответу за Украину
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Байден пояснил, что Белград и Вашингтон много лет работали над укреплением экономического взаимодействия, стремились создать лучшее будущее для населения своих стран.

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Глава США отметил, что на фоне достигнутых успехов Штатам и Сербии следует поддержать народ Украины и «призвать Россию к ответу» за проведение спецоперации.

Ранее в МИД РФ заявили, что Вашингтон и Брюссель стремятся сломить Белград, постоянно оказывают на него сильнейшее давление. Ключевой целью при этом является привлечении Сербии к режиму рестрикций против Москвы.

В мире,Александр Вучич,Джозеф Байден,МИД России,
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