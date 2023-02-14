Причиной приостановки полетов над Молдавией стало НЛО

"Согласно данным Минобороны, в 12:30 (13:30 мск) в воздушном пространстве Республики Молдова в районе города Сороки был обнаружен неопознанный летательный объект малых размеров, похожий на метеозонд. Учитывая метеоусловия и невозможность наблюдения и идентификации объекта, а также траектории его полета в целях обеспечения безопасности граждан было принято решение о временном закрытии воздушного пространства страны", - говорится в сообщении.