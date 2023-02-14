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57 минут назад

Причиной приостановки полетов над Молдавией был неопознанный летательный объект

ТАСС

Причиной временного запрета на полеты в небе Молдавии был неопознанный летательный аппарат, похожий на метеозонд.

Причиной приостановки полетов над Молдавией стало НЛО
Фото: ТАССТАСС

Об этом информирует во вторник Управление гражданской авиации со ссылкой на данные министерства обороны республики.

Украина вслед за США сообщила о воздушных шарах над своей территорией

"Согласно данным Минобороны, в 12:30 (13:30 мск) в воздушном пространстве Республики Молдова в районе города Сороки был обнаружен неопознанный летательный объект малых размеров, похожий на метеозонд. Учитывая метеоусловия и невозможность наблюдения и идентификации объекта, а также траектории его полета в целях обеспечения безопасности граждан было принято решение о временном закрытии воздушного пространства страны", - говорится в сообщении.

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