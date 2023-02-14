Украина вслед за США сообщила о воздушных шарах над своей территорией

Представитель командования ВС Украины Юрий Игнат сообщил о появлении воздушных шаров в небе над страной. По его словам, они запущены с территории России, передает «РИА Новости» со ссылкой на «Украинскую правду».
Игнат уточнил, что в воздушном пространстве Украины их заметили 14 февраля.
«Вероятно, это шары с угловыми отражателями, о которых мы говорили недавно», — сказал он, напомнив, что их также видели над Днепропетровской областью 12 февраля и в итоге сбили.
По словам Игната, украинская противовоздушная оборона «радиолокационно наблюдает за ними», в небе дежурит истребительная авиация. Они движутся с небольшой скоростью, отметил он.
Игнат уверен, что воздушные шары запустили с территории РФ.