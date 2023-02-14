Представитель командования воздушных сил Украины Юрий Игнат сообщил о появлении над территорией страны воздушных шаров, которые якобы запустили с территории России, передает «Украинская правда».

По его словам, это воздушные шары с угловыми отражателями, которые «движутся в воздушных потоках с небольшой скоростью» и которые постоянно наблюдает украинская противовоздушная оборона.

Игнат указал, что аналогичные шары, запущенные, по мнению украинских ВВС, с территории России, заметили в небе над Днепропетровской областью 12 февраля. Тогда по ним отработали системы противовоздушной обороны.

12 февраля сообщалось, что американские военные сбили четвертый воздушный объект, обнаруженный в воздушном пространстве США за последние восемь дней, над озером Гурон близ штата Мичиган. 4 февраля по приказу Джо Байдена был сбит первый шар — китайский аэростат. В Вашингтоне считают, что его запустили с целью шпионажа, в Пекине утверждают, что это был сошедший с курса гражданский метеозонд.