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19 минут назад

Украинские военные вслед за США сообщили о воздушных шарах над своей территорией

Газета.Ru

Представитель командования воздушных сил Украины Юрий Игнат сообщил о появлении над территорией страны воздушных шаров, которые якобы запустили с территории России, передает «Украинская правда».

По его словам, это воздушные шары с угловыми отражателями, которые «движутся в воздушных потоках с небольшой скоростью» и которые постоянно наблюдает украинская противовоздушная оборона.

Игнат указал, что аналогичные шары, запущенные, по мнению украинских ВВС, с территории России, заметили в небе над Днепропетровской областью 12 февраля. Тогда по ним отработали системы противовоздушной обороны.

СМИ: над Румынией заметили метеозонд

12 февраля сообщалось, что американские военные сбили четвертый воздушный объект, обнаруженный в воздушном пространстве США за последние восемь дней, над озером Гурон близ штата Мичиган. 4 февраля по приказу Джо Байдена был сбит первый шар — китайский аэростат. В Вашингтоне считают, что его запустили с целью шпионажа, в Пекине утверждают, что это был сошедший с курса гражданский метеозонд.

Между тем в китайском МИД заявили, что американские аэростаты более десяти раз незаконно оказывались в воздушном пространстве Китая с 1 января 2022 года.

В мире,Видео,Юрий Игнат,Джозеф Байден,
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