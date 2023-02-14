Швеция отказалась комментировать ход следствия по "Северным потокам"

Правительство Швеции не имеет влияния на ход расследования по делу о диверсии на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2". Об этом во вторник на пресс-конференции заявил министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём после переговоров со своей немецкой коллегой Анналеной Бербок.

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"Я хочу повторить то, что говорил ранее. Прокуратура Швеции ведет независимое расследование, на ход которого правительство Швеции не имеет никакого влияния. Когда она закончит расследование, о результатах будет представлен доклад. Мне нечего добавить к тому, что уже многократно говорилось шведским правительством", - сказал министр.

Как следует из опубликованной на прошлой неделе статьи американского публициста Сеймура Херша, взрывные устройства под российскими газопроводами "Северный поток" и "Северный поток - 2" заложили водолазы ВМС США в июне минувшего года под прикрытием учений "Балтопс". Как утверждается в материале со ссылкой на неназванный источник, обладающий непосредственной информацией о планировании операции, решение о ее проведении принимал лично президент США Джо Байден. Руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон в ответ на запрос ТАСС назвала версию, изложенную Хершем, "совершенной ложью и полной фикцией".