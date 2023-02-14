Швеция отказалась комментировать ход следствия по "Северным потокам"

Правительство Швеции не имеет влияния на ход расследования по делу о диверсии на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2". Об этом во вторник на пресс-конференции заявил министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём после переговоров со своей немецкой коллегой Анналеной Бербок.
"Я хочу повторить то, что говорил ранее. Прокуратура Швеции ведет независимое расследование, на ход которого правительство Швеции не имеет никакого влияния. Когда она закончит расследование, о результатах будет представлен доклад. Мне нечего добавить к тому, что уже многократно говорилось шведским правительством", - сказал министр.
Как следует из опубликованной на прошлой неделе статьи американского публициста Сеймура Херша, взрывные устройства под российскими газопроводами "Северный поток" и "Северный поток - 2" заложили водолазы ВМС США в июне минувшего года под прикрытием учений "Балтопс". Как утверждается в материале со ссылкой на неназванный источник, обладающий непосредственной информацией о планировании операции, решение о ее проведении принимал лично президент США Джо Байден. Руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон в ответ на запрос ТАСС назвала версию, изложенную Хершем, "совершенной ложью и полной фикцией".
27 сентября прошлого года компания Nord Stream AG сообщила о "беспрецедентных разрушениях", произошедших днем ранее "на трех нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". Шведские сейсмологи зарегистрировали 26 сентября два взрыва на маршрутах залегания трубопроводов. Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждения газопроводов.