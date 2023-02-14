Турецкий город Эрзинь (провинция Хатай) практически не пострадал в результате сильного землетрясения, рассказал мэр Оккеш Эльмасоглу в интервью Youtube-каналу Nasl Bir Ekonomi.

По его словам, в результате катастрофы в городе никто не погиб, большая часть зданий не получила каких-либо повреждений.

Причиной незначительных разрушений стало четкое соблюдение нормативной базы, определяющей требования к сейсмоустойчивости построек, подчеркнул мэр.

Политик отметил, что достаточно совсем небольшого усилия воли, чтобы строить соответствующие требованиям здания.