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33 минуты назад

Турецкий город Эрзинь почти не пострадал в эпицентре землетрясения

Илья Родин

Турецкий город Эрзинь (провинция Хатай) практически не пострадал в результате сильного землетрясения, рассказал мэр Оккеш Эльмасоглу в интервью Youtube-каналу Nasl Bir Ekonomi.

По его словам, в результате катастрофы в городе никто не погиб, большая часть зданий не получила каких-либо повреждений.

Причиной незначительных разрушений стало четкое соблюдение нормативной базы, определяющей требования к сейсмоустойчивости построек, подчеркнул мэр.

Политик отметил, что достаточно совсем небольшого усилия воли, чтобы строить соответствующие требованиям здания.

Пользователи поддержали высказывания мэра. Они призвали к честному подходу к строительству, в особенности - при постройке новых зданий.

В мире,Видео,землетрясение,
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