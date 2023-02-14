Молдавия объяснила причину закрытия воздушного пространства

Молдавия снова открыла свое воздушное пространство. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Управления гражданской авиации.

В ведомстве пояснили, что решение о закрытии воздушного пространства республики было принято с тем, чтобы обезопасить полеты авиаперевозчиков.

«14 февраля в целях обеспечения безопасности полетов гражданской авиации в 11:24 [12:24 мск] было выпущено уведомление о временном закрытии воздушного пространства», - пояснили в ведомстве.