Молдавия закроет своё воздушное пространство во время саммита ЕС в Кишинёве

Молдавия закроет своё воздушное пространство во время европейского саммита в Кишинёве, который запланирован на 1 и 2 июня.
«По случаю саммита Европейского политического сообщества воздушное пространство над страной будет частично закрыто для авиасообщения, будет разрешено лишь несколько предварительно разрешённых полётов», — говорится в заявлении администрации кишинёвского международного аэропорта.
Как уточняет РИА Новости, о проведении саммита ранее заявляла президент Молдавии Майя Санду.
14 февраля авиакомпания Air Moldova сообщила о закрытии воздушного пространства Молдавии. Управление гражданской авиации Молдавии назвало причиной введения временного запрета на полёты в республике неопознанный летательный аппарат.