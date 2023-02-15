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11 минут назад

Молдавия закроет своё воздушное пространство во время европейского саммита в Кишинёве

RT на русскомиещё 2

Молдавия закроет своё воздушное пространство во время европейского саммита в Кишинёве, который запланирован на 1 и 2 июня.

Молдавия закроет своё воздушное пространство во время саммита ЕС в Кишинёве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«По случаю саммита Европейского политического сообщества воздушное пространство над страной будет частично закрыто для авиасообщения, будет разрешено лишь несколько предварительно разрешённых полётов», — говорится в заявлении администрации кишинёвского международного аэропорта.

Как уточняет РИА Новости, о проведении саммита ранее заявляла президент Молдавии Майя Санду.

14 февраля авиакомпания Air Moldova сообщила о закрытии воздушного пространства Молдавии. Управление гражданской авиации Молдавии назвало причиной введения временного запрета на полёты в республике неопознанный летательный аппарат.

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