Глава Минобороны ФРГ оценил сроки завершения конфликта на Украине

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что конфликт на Украине закончится не скоро. Как сообщает газета «Известия», об этом он сказал на встрече министров обороны стран НАТО.

Глава оборонного ведомства подчеркнул, что не видит окончания конфликта в краткосрочной перспективе, как и «скорой победы». По этой причине важно, чтобы страны Запада не ослабляли своих усилий по поддержке Киева, добавил Писториус.

При этом глава Минобороны ФРГ считает, что при оказании помощи Украине нужно учитывать все риски, поскольку любое военное столкновение представляет собой угрозу для дальнейшей эскалации и обострения ситуации. Писториус напомнил о позиции канцлера ФРГ Олафа Шольца, который призывает «взвешивать» каждый шаг в передаче вооружений Украине.

Напомним, что после начала спецоперации на Украине страны-участницы НАТО стали активно поддерживать Киев вооружениями, поставляя все новые виды техники для ведения боевых действий. В частности, в январе 2023 года страны Запада заявили о поставках танков для Вооруженных сил Украины.