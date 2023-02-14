СБУ выдвинула обвинения замначальнику Генштаба ВС России

Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила замначальника Генштаба Вооруженных сил России Сергея Рудского в посягательстве на территориальную целостность Украины. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
В СБУ утверждают, что собрали доказательства участия Рудского в «осуществлении вооруженной агрессии». Его обвиняют в планировании и подготовке специальной военной операции — по данным ведомства, именно по приказу замначальника Генштаба России осуществлялась боевая подготовка группировок и обеспечение их боеприпасами.