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24 минуты назад

СБУ выдвинула обвинения замначальнику Генштаба ВС России

Lenta.ruиещё 1

Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила замначальника Генштаба Вооруженных сил России Сергея Рудского в посягательстве на территориальную целостность Украины. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

СБУ выдвинула обвинения замначальнику Генштаба ВС России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В СБУ утверждают, что собрали доказательства участия Рудского в «осуществлении вооруженной агрессии». Его обвиняют в планировании и подготовке специальной военной операции — по данным ведомства, именно по приказу замначальника Генштаба России осуществлялась боевая подготовка группировок и обеспечение их боеприпасами.

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