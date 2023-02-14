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20 минут назад

В Сербии признали зависимость от Евросоюза

Lenta.ru

Сербия зависит от Евросоюза (ЕС), и альтернативных «спасительных» вариантов нет. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, его цитирует РИА Новости.

В Сербии признали зависимость от Евросоюза
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Сербия без ЕС тяжело или вовсе не может идти вперед, и что те, кто предлагают возможности нахождения великих и спасительных альтернативных путей, не говорят правду и нечестны по отношению к своим гражданам», — сказал сербский лидер.

По словам Вучича, его жесткая реакция на «сигналы из ЕС» на самом деле «двигает Сербию вперед и питает, дает работу молодым и несет им будущее».

Ранее Вучич рассказал, что Запад угрожает Сербии остановкой евроинтеграции, прекращением инвестиций и санкциями за позицию Белграда по России. В противном случае будут приняты всеохватывающие политические и экономические меры, которые нанесут большой ущерб Республике Сербия.

В мире,Александр Вучич,ЕС,
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