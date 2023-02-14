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38 минут назад

СМИ: Молдавия закрыла воздушное пространство

Елена Прошина

Воздушное пространство Молдавии закрыто. О причинах пока ничего неизвестно. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на авиакомпанию Air Moldova.

Молдавия закрыла воздушное пространство без объяснения причины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как уточнили в авиакомпании, все запланированные рейсы были отменены.

«Ждем возобновления полетов. Сегодняшнее расписание претерпит изменения», - сообщили в пресс-службе Air Moldova.

Информацию об отмене рейсов подтвердили в пресс-службе Международного аэропорта Кишинева. Однако более полную информацию предоставить отказались. Что послужило причиной закрытого неба неизвестно. Отмечается лишь, что это было сделано в целях безопасности.

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