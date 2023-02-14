Молдавия закрыла воздушное пространство без объяснения причины

Воздушное пространство Молдавии закрыто. О причинах пока ничего неизвестно. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на авиакомпанию Air Moldova.
Как уточнили в авиакомпании, все запланированные рейсы были отменены.
«Ждем возобновления полетов. Сегодняшнее расписание претерпит изменения», - сообщили в пресс-службе Air Moldova.
Информацию об отмене рейсов подтвердили в пресс-службе Международного аэропорта Кишинева. Однако более полную информацию предоставить отказались. Что послужило причиной закрытого неба неизвестно. Отмечается лишь, что это было сделано в целях безопасности.