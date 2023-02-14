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39 минут назад

В МИД Венгрии заявили, что ждут извинений от США за ложные обвинения в антисемитизме

Газета.Ruиещё 2

Представитель венгерского МИД Мате Пацолаи заявил, что Венгрия считает обвинения посла США в ООН Линды Томас-Гринфилд в антисемитизме возмутительными и ложными и требует от США официальных извинений. Об этом сообщает венгерское издание Index.

Венгрия потребовала извинений от США за обвинения в антисемитизме
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Ранее Томас-Гринфилд на заседании в ООН по борьбе с антисемитизмом привела в пример того, как «антисемитизм распространяется по всему миру», Венгрию, где вандалы якобы разрушили памятник жертвам Холокоста. Позже американская сторона признала, что была совершена ошибка, поскольку постпред имела в виду памятник в Швеции, а не в Венгрии.

«Совершенно возмутительно, что постпред Соединенных Штатов сделала безосновательные и ложные заявления о Венгрии перед представленной в ООН широкой общественностью», — сказал Пацолаи.

Как он отметил, дипломаты из США признали ошибку за кулисами, но не сделали публичных заявлений.

До этого министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отреагировал на слова посла США в Будапеште Дэвида Прессмана о том, что венгреская сторона якобы проводит выгодную Москве политику. По его словам, подобные заявления не имеют никакого значения для правительства страны.

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