В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 73.63EUR 78.67
Войти в почту
44 минуты назад

Бэнкси представил граффити о домашнем насилии с избитой домохозяйкой

Газета.Ru

Анонимный уличный художник Бэнкси подтвердил авторство нового граффити с избитой домохозяйкой, появившееся на одной из стен британского города Маргит. Об этом сообщает The Guardian.

Бэнкси представил граффити о домашнем насилии
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Мурал представляет собой карикатурное изображение примерной домохозяйки из 1950-х. Женщина на рисунке одета в передник и желтые перчатки для уборки, она толкает мужа в холодильник. На лице женщины можно различить подбитый глаз и выбитый зуб.

«Макияж ко Дню святого Валентина», — подписал работу о домашнем насилии Бэнкси в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что похитителю граффити британского уличного художника Бэнкси на Украине грозит 12 лет лишения свободы. Мужчина хотел демонтировать часть стены с граффити, а потом продать ее. Вместе с сообщниками они срезали рисунок со здания и планировали положить его в машину, но их задержали сотрудники военной администрации.

В мире,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители