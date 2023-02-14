Бэнкси представил граффити о домашнем насилии

Анонимный уличный художник Бэнкси подтвердил авторство нового граффити с избитой домохозяйкой, появившееся на одной из стен британского города Маргит. Об этом сообщает The Guardian.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Мурал представляет собой карикатурное изображение примерной домохозяйки из 1950-х. Женщина на рисунке одета в передник и желтые перчатки для уборки, она толкает мужа в холодильник. На лице женщины можно различить подбитый глаз и выбитый зуб.

«Макияж ко Дню святого Валентина», — подписал работу о домашнем насилии Бэнкси в социальных сетях.