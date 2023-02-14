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9 минут назад

ОБСЕ призвала Молдавию и Приднестровье активизировать переговоры

ТАСС

Действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи призвал Кишинев и Тирасполь активизировать переговоры по приднестровскому урегулированию в двустороннем формате.

ОБСЕ призвала Молдавию и Приднестровье активизировать переговоры
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы поддержим любую позитивную динамику в выполнении договоренностей и достижении новых. <…> Необходимо активизировать переговоры между представителями сторон. Миссия [ОБСЕ] в Молдавии должна содействовать активизации встреч в формате "один плюс один" и совместных рабочих групп. Важно использовать любую возможность для укрепления доверия и избегать взаимных барьеров", - призвал во вторник Османи в ходе совместного брифинга с и.о. вице-премьера, главой МИД Николаем Попеску.

Председатель отметил объективные причины заморозки переговорного формата "пять плюс два" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и ЕС) на фоне ухудшения отношений между Киевом и Москвой. Последняя встреча в таком составе прошла в октябре 2019 года в Братиславе, однако ее участникам не удалось согласовать и подписать итоговый документ. Переговорный процесс стал пробуксовывать после избрания президентом Молдавии Майи Санду, которая сразу сделала ряд жестких заявлений в адрес Тирасполя. Диалогу также не способствовала политическая нестабильность в Кишиневе.

Власти Приднестровья обвиняют Молдавию в попытках экономической блокады региона, а также давлении с помощью последних поправок в Уголовный кодекс, которые предусматривают наказание за сепаратизм. Вместе с тем Тирасполь настаивает на возобновлении переговоров без предварительных условий.

В мире,Николай Попеску,ЕС,ОБСЕ,
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