Забастовки в Британии стали самым масштабными с 1989 года

Количество рабочих дней, потерянных в Великобритании в прошлом году из-за забастовок, составило 2,47 млн, что стало самым большим показателем за 33 года. Об этом говорится в распространенном во вторник отчете Национальной статистической службы (Office for National Statistics, ONS) Соединенного Королевства, который охватывает период с июня по декабрь 2022 года, на который пришлось подавляющее число стачек.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Согласно методологии статистического ведомства, потерянные рабочие дни определяются как количество дней, не отработанных людьми в результате вовлечения их в трудовые споры по месту работы. То есть фактически речь идет о том, сколько сотрудников не работали за определенный период времени из-за участия в забастовках, а сам показатель демонстрирует размах забастовочного движения.

Видео дня

По данным ONS, последний раз чаще люди не выходили на работу в 1989 году. Тогда у власти находилась консерватор Маргарет Тэтчер (премьер-министр с 1979 по 1990 год), а масштабные забастовки парализовали британские железные дороги и угольную промышленность.

Лишь в декабре прошлого года число потерянных из-за забастовок дней составило 997 тыс. Это стало наивысшим показателем для этого месяца с 2011 года. Как ранее подсчитала британская ассоциация компаний сектора гостеприимства UKHospitality, размер прибыли, недополученной лишь британскими пабами, отелями и ресторанами из-за забастовок в декабре, составил £1,5 млрд ($1,8 млрд). Из-за стачек ВВП страны в декабре прошлого года сократился на 0,5% после роста в октябре и ноябре.