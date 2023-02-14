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48 минут назад

Забастовки в Британии в 2022 году стали самым масштабными с 1989 года

ТАСС

Количество рабочих дней, потерянных в Великобритании в прошлом году из-за забастовок, составило 2,47 млн, что стало самым большим показателем за 33 года. Об этом говорится в распространенном во вторник отчете Национальной статистической службы (Office for National Statistics, ONS) Соединенного Королевства, который охватывает период с июня по декабрь 2022 года, на который пришлось подавляющее число стачек.

Забастовки в Британии стали самым масштабными с 1989 года
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно методологии статистического ведомства, потерянные рабочие дни определяются как количество дней, не отработанных людьми в результате вовлечения их в трудовые споры по месту работы. То есть фактически речь идет о том, сколько сотрудников не работали за определенный период времени из-за участия в забастовках, а сам показатель демонстрирует размах забастовочного движения.

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По данным ONS, последний раз чаще люди не выходили на работу в 1989 году. Тогда у власти находилась консерватор Маргарет Тэтчер (премьер-министр с 1979 по 1990 год), а масштабные забастовки парализовали британские железные дороги и угольную промышленность.

Лишь в декабре прошлого года число потерянных из-за забастовок дней составило 997 тыс. Это стало наивысшим показателем для этого месяца с 2011 года. Как ранее подсчитала британская ассоциация компаний сектора гостеприимства UKHospitality, размер прибыли, недополученной лишь британскими пабами, отелями и ресторанами из-за забастовок в декабре, составил £1,5 млрд ($1,8 млрд). Из-за стачек ВВП страны в декабре прошлого года сократился на 0,5% после роста в октябре и ноябре.

Масштабная волна забастовок, вызванная резким ростом инфляции, падением реальных доходов и уровня жизни населения, охватила Соединенное Королевство в конце прошлого года. Помимо железнодорожников, в стачках принимали участие медработники и сотрудники служб неотложной помощи, почтальоны, сотрудники пограничных служб, учителя, представители ряда других профессий. Британские власти неоднократно заявляли, что не могут позволить себе поднять зарплаты занятых в госсекторе людей в соответствии с уровнем инфляции (10,5% по итогам 2022 года), поскольку подобные меры приведут лишь к дальнейшему росту цен в стране и создадут непомерную нагрузку на бюджет.

В мире,Маргарет Тэтчер,
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