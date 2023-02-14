На Украине предложили отменить празднование 8 Марта и Дня Победы

Депутаты Верховной рады Украины внесли в парламент законопроект об отказе от празднования 8 марта, 1 мая и Дня Победы. Об этом сообщает в своем Telegram-канале «Страна.ua».

Соответствующий законопроект был внесен парламентариями Оксаной Савчук (избиралась от «Свободы), Наталией Пипой, Соломией Бобровской, Ярославом Юрчишиным (представляют «Голос»), а также представителем правящей партии «Слуга народа» Ростиславом Тистыком.

Авторы законопроекта считают необходимым заменить 8 марта новым государственным праздником - Днем украинской женщины, который должен отмечаться 25 февраля и стать официальным выходным. Эта дата выбрана в честь дня рождения писательницы Леси Украинки. В проекте также предлагается сделать выходным 9 марта - день рождения Тараса Шевченко.

Также депутаты уверены, что необходимо отменить празднование Дня труда 1 мая, как «коммунистического рудимента» и во избежание экономических трат, пишет «Украина.ру».

«Вместо него на официальном уровне следует признать «День матери», который уже больше ста лет традиционно отмечается украинцами. Кстати, он выпадает на второе воскресенье недели, что убирает проблемы с тратами для экономики», - отмечено в пояснительной записке.

День победы 9 мая также необходимо упразднить, считают авторы законопроекта. Предлагается отмечать вместо него День памяти и примирения 8 мая, «что позволит обойтись без празднований на костях и отменить выходной», говорится в пояснительной записке.