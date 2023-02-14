Обзор иноСМИ: проблемы ВСУ с западными танками и  «войны детей-гангстеров» в Швеции

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«Рассказ Киссинджера о глубоком внутреннем расколе и ослаблении США»

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Череда событий, произошедших с начала XXI века в Америке, свидетельствует о серьезном расколе в американском обществе, пишет Kayhan со ссылкой на бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера. От роста насилия до усиления ненависти по расовому признаку - все эти показатели напоминают о внутреннем социальном распаде в Америке. Штат Калифорния - самый передовой штат Америки, неоднократно заявлял, что если бы он обрел независимость, то развивался бы намного лучше, чем сейчас.

Киссинджер также указал на ситуацию в отношениях с Китаем и заявил, что существует риск появления самого разрушительного оружия в связи с текущими событиями в мире. Американский стратег также назвал украинский кризис глобальным вызовом и отметил, что признаков улучшения ситуации нет. Киссинджер заявил о необходимости прямых переговоров между Россией и Украиной и назвал дипломатическое взаимодействие единственным способом избежать крупномасштабного конфликта. Согласно результатам недавнего опроса Yugao Institute, половина американцев считает, что Америка, вероятно, потеряет свои позиции сверхдержавы в ближайшие десять лет со всеми преимуществами, которые она имеет по ту сторону Атлантического и Тихого океанов, отмечает Kayhan.

«Украинские военные не в восторге от западных танков»

В то время как первые западные танки, обещанные Киеву, наконец начинают поступать ВСУ, украинские военные встречают эту новую технику «с некоторой настороженностью», сообщает Europe 1. Речь идет об «очень деликатных условиях доставки», а также об относительной полезности некоторых танков на земле и о проблемах с быстрым обучением экипажей.

Принимать танки приходится ночью, делая множество остановок в специально отобранных местах, таких как ангары или леса на западе Украины. Задача: не попасть в поле зрения российских спутников и дронов. Один из украинских офицеров заявил Europe 1, что главную проблему с получением танков для ВСУ представляет логистика, ремонтные работы и поставки топлива. Военные также задаются вопросом о танке Leopard 1, у которого мало преимуществ перед старыми Т-64, кроме способности двигаться быстрее. И тип используемых им снарядов имеет ограниченную полезность на сегодняшнем поле боя. Собеседник Europe 1 отметил, что примерно за месяц его подразделение потеряло 20 танков из 30 с обученными в ускоренном порядке военными.

«Не помощь, а оккупация»: зачем Турции американский авианосец

Американский авианосец «Джордж Буш» прибыл в нейтральные воды Средиземного моря и предложил пострадавшей от землетрясений Турции помощь, сообщает Haber7. Читатели издания задались вопросом, чем военный корабль с истребителями на борту может помочь в ликвидации последствий землетрясений.

Один из читателей написал, что это «не помощь, а оккупация». Другой пользователь отметил, что США «никогда не помогают просто так».

«Французские военные корабли тоже отправились в путь под предлогом учений. Как обычно, все притворяются друзьями, но ставят нам под нос военные корабли», - подчеркнул еще один читатель.

Пожилым японцам предложили массовое самоубийство

Профессор Йельского университета Юсукэ Нарита предложил пожилым японцам пойти на массовое самоубийство. The New York Times рассказала, что он имел в виду и какие последствия могут иметь его слова.

В одной из новостных программ в 2021 году Нарита заявил, что «единственное решение» проблемы старения японцев - «массовое сэппуку пожилых людей» (сэппуку - это акт ритуального самоубийства обесчещенных самураев в 19 веке). Позже 37-летний доктор Нарита заявил, что его слова были «вырваны из контекста», и на самом деле это была метафора о необходимости вытеснить из руководства страны возрастных политиков, чтобы открыть путь молодому поколению. С помощью провокационных высказываний Нарита набирает популярность и критики опасаются, что его слова способны повлиять на общественные нормы, в то время как все больше пожилых японцев умирают в одиночестве. Журналист Масаки Кубота заявил, что некоторые и вовсе могут подумать: «Мои бабушка с дедушкой живут слишком долго. Пора бы от них избавиться».

«Кровавая смерть либеральной мечты»

Британский таблоид Daily Maily рассказал о росте преступности среди мигрантов в Швеции и назвал это «кровавой смертью либеральной мечты». Автор газеты оказался в Швеции «среди 200 скорбящих на мусульманском кладбище», которые приехали хоронить 15-летнего афганского мальчика, который был застрелен одногодкой.

«Когда его гроб опускали в промерзшую землю, мне казалось, что мы также являемся свидетелями гибели великой мультикультурной мечты Швеции», - заявил автор.