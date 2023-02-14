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19 минут назад

Китай назвал США страной номер один в мире по слежке, в том числе за Европой

ТАСС

США являются страной номер один в мире по тайному наблюдению за другими государствами, в том числе за европейскими странами. Об этом во вторник на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Китай назвал США страной номер один в мире по слежке
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Мы хотим отметить, что, когда речь заходит о национальной слежке, США заслуженно являются страной номер один в мире по слежке [за другими], и международное сообщество, включая Европу, убедилось в этом на своем опыте", - сказал Ван Вэньбинь в ответ на просьбу ТАСС прокомментировать утверждения генсека НАТО Йенса Столтенберга об активизации разведки Китая и России против стран альянса.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в понедельник на пресс-конференции в Брюсселе, что неопознанные шары над США - это признак активизации разведки Китая и России против стран альянса.

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