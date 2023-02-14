Китай назвал США страной номер один в мире по слежке

"Мы хотим отметить, что, когда речь заходит о национальной слежке, США заслуженно являются страной номер один в мире по слежке [за другими], и международное сообщество, включая Европу, убедилось в этом на своем опыте", - сказал Ван Вэньбинь в ответ на просьбу ТАСС прокомментировать утверждения генсека НАТО Йенса Столтенберга об активизации разведки Китая и России против стран альянса.